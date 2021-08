Sky – Inter, post Lukaku: primo nome Zapata. I numeri dei due bomber a confronto

Il calciatore dell'Atalanta è il primo nome come sostituto dell'attaccante belga ed è valutato attorno ai 40 mln

Lukaku non ha scelto di andare al Chelsea solo per questioni economiche. Ma il vero vincolo è legato ad alte sfide che il giocatore andrebbe ad affrontare in Premier League. Lì non era andata bene come è andata in Italia, diverse le critiche che aveva raccolto in Inghilterra. Rientrerebbe dalla porta principale nel campionato inglese e diventerebbe, con 12 mln a stagione più bonus, il calciatore più pagato della storia della PL, e nel club che lo ha lanciato. Anche il progetto futuro del club inglese è al massimo mentre l'Inter è una fase di calo dal punto di vista economico.

La società londinese sta facendo sul serio ma è ancora attesa l'offerta da 120-130 mln nella sede dell'Inter. Come reinvestire questa cifra? Potrebbero arrivare anche due attaccanti. Il nome principale per caratteristiche è quello di Zapata: una prima punta fisica. Il club nerazzurro sarebbe pronto ad andare sul calciatore dell'Atalanta valutato attorno ai 40 mln. L'atalantino, che ha 30 anni, ha segnato in 65 presenze in Serie A 33 gol (Lukaku in 72 presenze ne ha segnati 47) nelle ultime due stagioni. Nel campionato italiano Zapata, sempre negli ultimi due anni, ha servito 17 assist. Lukaku (di anni ne ha 28) ne ha serviti 13. In Europa Zapata ha giocato 21 volte, fatto 7 gol e fornito 6 assist. Il belga in 16 presenze in Europa ha segnato 13 gol e fornito 4 assist ai compagni.