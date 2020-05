Inter, ecco l’offerta del PSG per Icardi: 50 mln più 10 di bonus. E c’è un’altra opzione

Il PSG si muove per trattenere Mauro Icardi. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il club francese ha fatto per venire all’Inter la prima offerta ufficiale per l’argentino: “Sul tavolo dei dirigenti dell’Inter c’è l’offerta: 50 milioni più 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Una cifra inferiore rispetto a quanto pattuito tra i club questa estate per il prestito: l’opzione di riscatto è fissata a 70 milioni ma scade il prossimo 31 maggio. Una data spartiacque che mette fretta al PSG, visto che entro il 31 maggio sarebbe blindato anche l’accordo con Icardi. Superata la soglia andrebbero ridiscussi i termini sia con il giocatore che tra i club. Inter e PSG potrebbero prolungare la scadenza dell’opzione, posticipandola più in là nel tempo, ma per farlo servirebbe il placet anche del giocatore“.