Il mercato dell'Inter potrebbe davvero non essere finito con l'arrivo di Benjamin Pavard, in questi minuti in sede per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, per un ultimo colpo in mezzo. Sarebbero in corso dei contatti tra i due club, con il giocatore che avrebbe anche richieste estere. Ma non sarebbe l'unica soluzione in casa interista.