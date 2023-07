Inter, se parte Correa arrivano due attaccanti: “Ecco la coppia favorita”

Non solo Balogun e Morata: l'Inter sta monitorando diversi attaccanti per rimpiazzare il vuoto lasciato dal mancato ritorno di Romelu Lukaku . Ma, come riporta il Corriere dello Sport, anche il destino di Correa è incerto. E, in caso di partenza dell'argentino, l'Inter prenderà due attaccanti:

"Non mancano le alternative: più Beto, che grazie ai due anni all’Udinese conosce bene la serie A, che Taremi, classe ’92 come Morata, ma più caro, seppure il suo contratto scada nel 2024. Sullo sfondo ci sarebbe anche Scamacca, con la Roma rivale come per Morata. Per l’azzurro, però, non ci sono stati ancora movimenti. Potrebbe anche essere preso in considerazione dopo l’eventuale partenza di Correa, magari assieme a Balogun. Ad ogni modo, tutto sarà più chiaro a Tokyo. E poi la prossima settimana sarà quella dell’assalto alla punta: finalmente, starà pensando Inzaghi…", commenta il Corriere dello Sport.