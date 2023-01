CorSera – Inter, occhio a interessi o scambi con Correa. Skriniar resta a meno che…

“Resta fino a giugno o va subito al Psg dopo aver deciso di non rinnovare? L’Inter non ha ancora ricevuto nulla di nulla da Parigi e non vorrebbe comunque accettare un eventuale indennizzo minimo per anticiparne lo sbarco da Galtier. L’intenzione è quella di respingere un assalto che comunque non si è materializzato. Sempre che la cifra non sia davvero congrua per prendere un difensore al suo posto. Il mercato nerazzurro quindi potrebbe finire senza operazioni, al netto di improvvisi interessi o scambi che riguardino Correa”, si legge sul quotidiano.