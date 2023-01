Inter, PSG vuole subito Skriniar? Due condizioni necessarie per la fumata bianca

L’ Inter detta le condizioni per l’eventuale addio immediato di Milan Skriniar . La società nerazzurra ancora non ha ricevuto alcuna proposta da Parigi per gennaio, ma ha già una strategia chiara. La svela oggi il Corriere dello Sport:

Skriniar-Inter, condizioni addio subito

“Il Psg ancora non si è fatto vivo per tentare di portare Milan Skriniar a Parigi, ma dovesse fare qualche mossa in viale Liberazione sono pronti ad ascoltare. Ferme restando, però, per un’eventuale fumata bianca, due condizioni fondamentali: l’offerta dovrà almeno avvicinarsi ai 20 milioni di euro e alla Pinetina dovrà arrivare obbligatoriamente un sostituto di Skriniar. Anche in questo caso, naturalmente, la preferenza resta per Djalò. È chiaro, però, che i tempi sarebbero strettissimi per riuscire ad incastrare tutti i tasselli. Insomma, è più facile che il vero assalto al centrale portoghese scatti a febbraio, lasciando a Marotta e Ausilio più tempo per trattare con il Lilla, che è certamente una bottega particolarmente cara”, si legge.