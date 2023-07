SI – Ex Inter, un’altra squadra di Serie A su D’Ambrosio. “Attesa la sua risposta”

Nelle scorse settimane si è parlato di Lazio per Danilo D'Ambrosio ma poi l'interesse non si è concretizzato: ora c'è un'altra squadra

Dopo undici anni con la maglia dell'Inter, si è conclusa il 30 giugno scorso l'avventura di Danilo D'Ambrosio in nerazzurro. Nelle scorse settimane si è parlato di Lazio per l'ex Torino ma poi l'interesse non si è concretizzato.