SM – Inter, non solo Darmian: spunta un altro nome per la fascia, è testa a testa con la Juve

L’addio di Candreva, approdato alla Sampdoria, porterà l’Inter a chiudere a breve per Matteo Darmian dal Parma ma l’ex United non sarà l’unico rinforzo sulle fasce. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per la fascia mancina è spuntato prepotentemente il nome di Marcos Alonso. L’esterno del Chelsea ha rotto con Lampard, non è stato convocato per la sfida di ieri con il Tottenham e sta cercando una nuova squadra.

“Un’occasione per i nerazzurri che lo seguono da molto tempo visto che Conte lo stima dai tempi londinesi”, scrive Sport Mediaset che però aggiunge l’interesse anche della Juventus. La trattativa Inter-Chelsea per Alonso non è ancora entrata nel vivo ma Marotta aveva già mosso i contatti con l’entourage del giocatore e così non sarebbe complicato trovare la quadra definitiva, una volta ottenuto il sì dell’ex Viola.