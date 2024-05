Di Lorenzo è amareggiato, facciamo anche deluso dopo aver appreso la nuova linea, ma è difficile pensare che il prossimo allenatore, soprattutto uno come Gasp o come Conte, non scenda in campo una volta investito provando a parlare con lui, a fargli cambiare idea: Di Lorenzo è un pezzo raro, un giocatore super, un atleta straordinario".