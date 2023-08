GdS – Inter, difensore cercasi: i 6 nomi in lista. La verità su Djalò e Luiz Felipe

Al momento ci sono alcune idee non semplici da concretizzare: Chalobah è dallo scorso anno un pallino del d.s. Ausilio, ma è difficile averlo in prestito dal Chelsea che, pur avendo acquistato Disasi, ha perso per 6 mesi Wesley Fofana a causa di un serio infortunio al ginocchio. Tomiyasu è un profilo che interessa parecchio. L'Arsenal, però, non apre al prestito e valuta solo una cessione a titolo definitivo, neppure a prezzo di saldo.

Smentite su Luiz Felipe — Chi resta? L'Atalanta vuole blindare Toloi e non lo farà partire; l'alternativa proposta dalla Dea, Demiral, al momento alla Pinetina non scalda. Inarrivabile (pare) Pavard che sarebbe di gran lunga la prima scelta. Non trova conferme un interessamento nerazzurro per Luiz Felipe, con il quale Inzaghi ha già lavorato alla Lazio.

In attesa di nuove idee, sul taccuino dei dirigenti dell'Inter c'è sempre il nome di Djalò, il portoghese che ha giocato sei mesi nella Primavera del Milan e che adesso sta recuperando dopo il grave infortunio di marzo al ginocchio. Può essere un'opzione per gennaio (se sarà acquistabile a una cifra low cost) oppure per giugno (quando sarebbe un appetibile parametro zero): in viale della Liberazione piace parecchio”, si legge.