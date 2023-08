GdS – Inter-Samardzic, no sorprese: visite imminenti. Già scelto il numero di maglia

Lazar Samardzic è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Non ci sono più dubbi, le parti stanno limando gli ultimissimi dettagli, prima di visite mediche e firma sul contratto. Ecco le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport: “Su Samardzic non ci saranno sorprese. Anche oggi i dirigenti sono al lavoro per sistemare il contratto del centrocampista e quello con l'Udinese. Ci siamo quasi, anche se sistemare tutta la documentazione un po' di tempo lo porterà via. L'ideale sarebbe sottoporto ai test fisici tra domani e sabato, ma per non sono fissate. Senza accelerate, andranno in scena lunedì.