SI – Inter, si lavora sul difensore-esterno. Da risolvere la questione Correa

Il club nerazzurro lavora per sistemare la questione difesa dopo l'infortunio di Buchanan. In attacco si lavora sulla cessione dell'argentino che prima rinnoverà il contratto con la società

A Sportitalia si è parlato del mercato nerazzurro incentrato in questo momento sulla ricerca di un braccetto mancino. Oaktree - ribadiscono dal canale sportivo - ha chiesto un profilo giovane e per questo si pensa ad un esterno alla Bisseck oppure un esterno a tutta fascia.

In attacco - aggiungono - prima di fare degli investimenti, che sono comunque complicati, c'è da risolvere la questione Correa, primo della lista tra quelli in uscita. Definita intanto la questione Carboni: il giocatore andrà all'OM con il diritto di riscatto a 40 mln e controriscatto a favore del club nerazzurro. Dovrebbe firmare il rinnovo di contratto lunedì e poi partire per raggiungere De Zerbi. Una conferma rispetto a quanto vi ha raccontato anche FCINTER1908.IT.