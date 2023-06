Sky – Dzeko, la proposta dell’Inter al ribasso. Ora si aspetta per Lukaku

Il club nerazzurro aveva comunque avviato i discorsi per il rinnovo con l'attaccante bosniaco che è orientato ora a trasferirsi in Turchia

Nuova avventura internazionale per Dzeko che si sta avvicinando al trasferimento in Turchia, nel Fenerbahce. Il giocatore, che oltre alla Serie A, ha avuto modo di frequentare la Bundesliga e la Premier League, potrebbe così ricominciare da un nuovo campionato. L'Inter aveva ragionato con lui su un rinnovo di contratto a cifre al ribasso rispetto allo stipendio che attualmente guadagna il giocatore a Milano e soprattutto aveva proposto il rinnovo di un anno. In Turchia il giocatore percepirebbe cifre superiori e avrebbe due anni di contratto. Si tratta ad oltranza con l'agente del giocatore, spiegano a Skysport.

Il club nerazzurro, sottolineano dal canale satellitare, aspetta che il Chelsea assecondi la richiesta dell'Inter per il rinnovo del prestito di Lukaku e la voglia del giocatore di restare ancora a Milano. Sarà una sponda importante per la società nerazzurra. Una sponda che Ausilio non ha trovato in Koulibaly pronto ad accettare un contratto di 30 mln all'anno per tre anni dall'Al-Hilal. Romelu aveva avuto un'offerta importante dallo stesso campionato, ma ha declinato gentilmente l'invito.