La fascia da capitano fa scoppiare il caso Lukaku-Courtois. Il ct del Belgio sconvolto

«Sono sorpreso e scioccato da quanto accaduto - ha detto il ct prima della partita contro l'Estonia - non mi aspettavo accadesse una cosa del genere. A marzo abbiamo deciso che il capitano sarebbe stato de Bruyne e che avremmo avuto due vice capitani, Lukaku e Courtois. Avevamo deciso prima della gara che con l'Austria avrebbe indossato la fascia Romelu e con l'Estonia Thibaut e nessuno mi aveva contraddetto. Poi lui ha detto di volermi parlare dopo la gara e abbiamo parlato per circa venti minuti. E ha detto che non voleva indossare la fascia con l'Austria. Volevo fermarlo perché la sua decisione di lasciare il ritiro non era un bene per staff tecnico e squadra ma ha preso questa decisione. Penso sia molto brutto, io lo adoro come portiere e come persona ed è stato uno dei miei primi capitani. Sarebbe molto più facile raccontare che è infortunato ma non posso farlo».