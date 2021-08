L’Inter tratta Dumfries, ma la pista Nandez non è tramontata: lo scenario

Gli aggiornamenti della Gazzetta sulle due piste calde per la fascia destra nerazzurra: Inzaghi attende l'erede di Hakimi

L’arrivo di Edin Dzeko, le ipotesi per l’altro colpo in attacco e non solo. L’Intersi muove anche per l’erede di Achraf Hakimi, atteso da Simone Inzaghi per l’inizio della nuova stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nel podcast relativo al calciomercato di oggi, in casa Inter “si attende il via libera del Cagliari per Nandez, ma si tratta anche Dumfries”. Per il quotidiano, dunque, non è ancora tramontata la pista che porta all’uruguaiano.