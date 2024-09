Ts – Inter, Dumfries rinnova con la Premier in testa. La prossima estate…

"Il rinnovo, infatti, non significherà automaticamente permanenza. L'Inter, considerando il valore del giocatore, sta lavorando al rinnovo per non rischiare ovviamente di ritrovarsi nella condizione di perdere Dumfries a zero la prossima estate. L'Inter, però, rimane un club che dovrà andare avanti con il player trading - con Oaktree che ha garantito investimenti su profili giovani e di prospettiva - e, dopo aver protetto tutti i big nell'ultima sessione, Dumfries potrebbe essere una sorta di giusto "compromesso" in vista del mercato 2025".