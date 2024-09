Zielinski torna a Napoli per un weekend: relax al mare con la famiglia

Il centrocampista ha approfittato però di due giorni liberi per godersi un po' la famiglia in un posto che ben conosce. Dopo Inter-Atalanta, infatti, è tornato a Napoli per un weekend in barca, come testimoniano gli scatti postati da sua moglie Laura Slowiak sui social. Giusto il tempo di ricaricare le batterie, in compagnia di vecchi amici, per poi ripartire in fretta. Nuove sfide lo attendono e Zielinski saprà farsi trovare pronto.