Inter, la situazione Eriksen cambia il mercato: “Questi due restano e arriva…”

Come cambiano le strategie di mercato dei nerazzurri in seguito a quanto accaduto al centrocampista danese in nazionale

Alessandro Cosattini

L’Inter fa i conti con una tegola economica e tecnica. In attesa dei nuovi esami e di capire dunque se il defibrillatore cardiaco sarà una soluzione permanente o temporanea per Christian Eriksen, La Gazzetta dello Sport si proietta sulla prossima stagione e sulla strategia di mercato dei nerazzurri.

Come riporta oggi il quotidiano, “anche nell’ipotesi più ottimistica, le strategie del club per le prossime calde settimane si modificano: niente partenza di Sensi e Vecinoe sarà richiesto un ulteriore sforzo sul mercato, più di fantasia che economico, per trovare un sostituto all’altezza. Si esplorerà la possibilità di un prestito perché, nonostante l’emergenza, le strettoie non cambiano. I cordoni della borsa non possono essere allargati, servono ancora 70 milioni di utile finale: almeno sui conti la partita è conclusa. Su Chris, invece, l’Inter spera davvero nei supplementari”, si legge.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)