In casa Inter c'è un paradosso che riguarda l'attacco: la dirigenza nerazzurra vorrebbe regalare un nuovo rinforzo per il reparto avanzato a Simone Inzaghi, un elemento dalle caratteristiche diverse da quelle dei vari Lautaro, Thuram e Taremi per intenderci, ma prima deve piazzare degli esuberi proprio in quel settore di campo. Da Correa a Satriano, passando per Salcedo: c'è molto da fare in uscita. Senza dimenticare la posizione di Arnautovic.