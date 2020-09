L’Inter fiuta il colpo del futuro: “E Marotta ha proposto pure uno scambio per averlo subito”

Difficile, se non impossibile, averlo subito. Anche perché l‘Inter, in quel reparto, è già coperta da un uomo importante per la squadra e lo spogliatoio come Handanovic. Ma, per il futuro, il nome di Alex Meret è uno di quelli che i nerazzurri seguono con grande attenzione. Il talento dell’estremo difensore del Napoli piace molto, dalle parti di Viale della Liberazione, tanto che la dirigenza interista avrebbe anche provato a imbastire già una trattativa con gli azzurri, inserendo Candreva come parziale contropartita tecnica:

“Di recente tra l’altro, sembra che anche l’Inter abbia raccolto una serie di informazione sulla posizione di Meret, e anzi l’idea del club nerazzurro sarebbe stata quella di inserire Candreva come contropartita di un eventuale affare: nulla da fare, la risposta del Napoli. Che dal canto suo ha tra le mani uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione, soprattutto in prospettiva, acquistato nell’estate 2018 dall’Udinese versando più o meno 25 milioni di euro tra base fissa e bonus. Il futuro è suo. Sì: ma il presente è tutto da scrivere“.

(Fonte: Corriere dello Sport)