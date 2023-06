L’Inter torna su Frattesi: sfida a Juve e Milan, un addio e il jolly di Marotta

Frattesi è considerato ciò che serve in mezzo al campo per crescere, soprattutto in caso di partenza di Brozovic, considerato l’unico sacrificabile in quel ruolo.

Il Sassuolo valuta il calciatore 40 milioni di euro in quella che è una corsa alla quale partecipano varie squadre:

“La Juve stravede per Davide e avrebbero giovani da inserire nell’affare, ma potrebbero rivedere i piani di spesa visto il tornado da cui sono stati travolti. Pure il Milan ha bussato alla porta per trovare un’opzione alternativa a Loftus-Cheek, senza sottovalutare neanche la Roma, club in cui Frattesi è cresciuto a bottega e che possiede un jolly: il 30% della potenziale rivendita. Da mettere nel calderone anche il danaroso Brighton di De Zerbi”.

C’è un aspetto fondamentale, però, emerso durante i dialoghi col Sassuolo e con l’agente del calciatore, Beppe Riso:

“Attrazione del giocatore verso l’Inter: già si vedeva nerazzurro nella scorsa stagione”.

L’Inter incontrerà di nuovo il Sassuolo dopo Istanbul ed è convinta che Frattesi possa ripercorrere il cammino fatto da Barella.

Affinché arrivi Frattesi, però, è necessario che parta Brozovic:

“Il fatto che il croato sia tornato ai livelli di un tempo, non lo ha tolto dal mercato. In caso di offerta giusta, nessuno si opporrebbe alla partenza, anche perché il domani lì in mezzo sarebbe garantito proprio dall’innesto dal Sassuolo”.

E davanti alla richiesta di 40 milioni l’Inter spera di inserire qualche contropartita del vivaio nerazzurro e una in particolare:

“Giovanni Fabbian, dopo aver stupito alla Reggina, tornerà a casa a Milano, ma piace molto sia a Dionisi che a Carnevali”.