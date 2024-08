"Lui lo chiamano "la torre pampeana". Il ragazzo della Pampa planato sulla Serie A dopo aver giocato in un paio di piazze. Prima di vestire la maglia dell'Inter, infatti, ha giocato 16 partite con Independiente Rivadavia, quasi tutte da titolare. A metà luglio ha marcato anche Ever Banega, uno dei tanti argentini passati per San Siro. Oggi si diverte con la numero 10 del Newell's Old Boys. L'ultimo appunto arriva dalla nazionale. Palacios vanta cinque presenze con l'Argentina Under 20, tre di queste dall'inizio. Ha sempre giocato come centrale sinistro di una difesa a quattro. In panchina c'era Javier Mascherano, uno che ha iniziato da mediano e poi si è reinventato come centrale. Quasi come Tomas, in fondo. Nel 2022 gli ha fatto giocare tre partite durante il Sub 20. Lo sponsor è di livello", aggiunge il quotidiano.