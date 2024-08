Juan Cuadrado ha completato le visite mediche con l’Atalanta: firma imminente per l'ex esterno dell'Inter, arriva a 0

Juan Cuadrado ha completato le visite mediche con l’Atalanta. Come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore è pronto a unirsi alla squadra, un anno di contratto per il colombiano ex Inter.