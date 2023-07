Pedullà – Inter, per l’attacco suggestione Gnonto: affare possibile solo a due condizioni

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia mercato, all'Inter è stato accostato il nome di Gnonto come possibile quarta punta per completare il reparto offensivo.

Per far sì che questa suggestione possa verificarsi, però, occorre che si verifichino due condizioni: la prima è la partenza di Correa, situazione non così semplice da sbrogliare, e che altre squadre interessate non si facciano avanti con il Leeds. Dalla Premier, infatti, si segnalano sondaggi di Everton e Aston Villa, oltre del Friburgo dalla Germania.