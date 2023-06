Correa via? L’Inter pensa a Gnonto: “Lui il vice Lautaro? Ma occhio al colpo dalla Premier”

"Alla finestra c'è anche l’Inter che ha chiesto informazioni con l'idea di riportarlo, a determinate condizioni, alla Pinetina. Dopo che il club nerazzurro lo ha perso nel 2020 per scelta del ragazzo che aveva accettato, a 16 anni, la corte dello Zurigo per crescere senza pressioni. Da allora di strada ne ha fatta. Gnonto all’Inter può essere una possibilità per l’ultimo periodo di mercato. Ad oggi in viale della Liberazione per la sostituzione del Tucu si cercano profili con caratteristiche diverse (su tutti Balogun dell’Arsenal), ma Willy ha dalla sua la conoscenza dell’ambiente: sarebbe un vero e proprio ritorno romantico".