Pedullà: “Inter, per Onana discorso aperto per poco. Gosens, in Germania…”

I piani del club nerazzurro sono scanditi - ha spiegato il giornalista - gli obiettivi dei dirigenti sono chiari sia per il mercato in entrata che per quello in uscita

L'esperto di mercato ha parlato anche delle voci che parlano di Firmino, un nome che secondo lui non riguarda gli interessi dei dirigenti interisti interessati invece a Retegui. Le idee dei dirigenti del club nerazzurro sono ben definite, un piano chiaro, lo ha definito Pedullà. Che ha parlato anche del mercato in uscita con Gosens che piace all'Union Berlino: interesse ricambiato dal calciatore che vorrebbe ritornare in Bundesliga e giocherebbe, se accettasse la proposta del club tedesco, pure in Champions. Per Dumfries non sono arrivate proposte. Acerbi rinnova, contratto biennale per lui. Barella non si muove.