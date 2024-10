"Da quel giorno non l'ho più rivisto, non mi è mai importato niente. Mia madre ha fatto tutto e di più, lavorando, facendo i fritti per la strada, non avendo soldi. Quando pioveva non si poteva vendere i fritti, allora dovevo chiedere alla salumeria un po' di mortadella per mangiare o un panino. L'amore grande che ho per i miei figli è perché probabilmente non ho mai avuto un genitore maschio".