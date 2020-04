Sarà un’Inter di campioni assoluti, Conte esulta: c’è già una grandissima firma in arrivo

Il mercato è ancora lontano, ma una certezza c’è già: quella del 2020-21 sarà un’Inter di grandi campioni. Giovani ed esperti, pronti a vincere e a trascinare i nerazzurri in vetta. In Italia e, perché no, anche in Europa. In attesa dei colpi della prossima sessione, con alcuni nomi clamorosi, da viale della Liberazione ripartono dai top già in squadra. Fra questi, Stefan de Vrij è pronto a mettere la firma sul rinnovo di contratto con l’Inter. Una notizia che farà esultare Antonio Conte, che nel centrale olandese ha trovato il vero perno della sua difesa a tre. Scrive Tuttosport:

“A destra, anche in caso di partenza di Godin, il possibile arrivo di Kumbulla – in assenza di cessioni – intaserebbe ancora di più un reparto dove già ci sono Skriniar e D’Ambrosio. Questo potrebbe convincere l’Inter a prendere il ragazzo, che comunque è un 2000, e lasciarlo un’altra stagione in prestito proprio al Verona. Cristallizzato invece il binario di centro dove l’insostituibile De Vrij (che rinnoverà) ha come guardia del corpo Andrea Ranocchia, fedelissimo dalla prima ora di Antonio Conte“.

(Fonte: Tuttosport)