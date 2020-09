Pedullà – Inter, incontro per Fares. I nerazzurri presentano un’offerta alla SPAL: le cifre

C’è anche l’Inter su Mohamed Fares, sebbene la Lazio sia in netto vantaggio. A riportarlo è l’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che fa il punto della situazione del laterale della SPAL. Secondo Pedullà, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un incontro con la dirigenza nerazzurra per il giocatore. L’Inter avrebbe anche presentato la sua offerta: 1,5 milioni di prestito oneroso e obbligo di riscatto a 7 milioni di euro vincolato alla qualificazione in Champions League dei nerazzurri nella prossima stagione.

In ogni caso, la Lazio, sottolinea Pedullà, resta in vantaggio, forte di un’offerta di 8 milioni (due in meno di quanto chiede la SPAL). Con un piccolo rilancio da circa 1,5 milioni di bonus, i biancocelesti potrebbero presto chiudere. Con l’Inter che, almeno per il momento, resta ancora in corsa.

(Fonte: alfredopedulla.com)