CdS – Inter, ieri contatto con la Spal per Fares: c’è un piano per superare la Lazio

Archiviato ormai l’acquisto di Kolarov, l’Inter pensa ad un ulteriore tassello da inserire a sinistra. Negli ultimi giorni è salito il gradimento per Fares della Spal. Il Corriere dello Sport spiega: “Ieri, approfittando dell’inaugurazione del mercato a Rimini, c’è stato un contatto. Il club nerazzurro, oltre a manifestare il proprio interesse per Mohamed Fares, ha sostanzialmente chiesto tempo. In sostanza, Marotta e Ausilio vorrebbero che i biancazzurri non chiudessero subito con la Lazio, lasciando un po’ di margine per definire qualche cessione, magari Dalbert che lascerebbe spazio a sinistra, e raccogliere le risorse per presentare un’offerta, che prevederebbe l’inserimento di un giovane del vivaio gradito agli emiliani”.

Il pressing della Lazio è però molto serrato: “Con Raiola, agente di Fares, è arrivata l’intesa. Al giocatore è anche stato promesso il posto da titolare, con tanto di chiacchierata con Inzaghi. Domenica scorsa c’è stato un contatto tra i club, con la Lazio che ha aggiornato la sua offerta: 7 milioni di euro, più altri 2 di bonus, senza più Palombi come contropartita. Il club biancazzurro, che ha piazzato l’asticella a 10 milioni, ha promesso a Tare una risposta entro questa settimana”, sottolineano i colleghi.