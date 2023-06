Inter, arrivano altri soldi dall’UEFA: quanto incassa il club dall’ultima tranche Champions

"La UEFA si prepara a riempire le casse dei club per l’ultima volta in questa stagione. Sono previsti per la giornata di domani, mercoledì 28 giugno, i pagamenti finali per le squadre che hanno preso parte all’ultima edizione della Champions League. In particolare, la Federcalcio europeo verserà la seconda quota di market pool e i premi per il raggiungimento della finale e per la conquista del trofeo. Per quanto riguarda il market pool, parliamo di una cifra complessiva di 150,15 milioni di euro, relativa al numero di gare giocate nella competizione. I premi per la finale e per il successo nella competizione ammontano invece in totale a 35,5 milioni di euro (di cui 31 per la finale e ulteriori 4,5 milioni per il Manchester City campione)".