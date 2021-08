Sky – Insigne, 3 strade per il futuro: Inter pronta a dialogare, le cifre…

Gli aggiornamenti da Sky Sport sull'interesse della società nerazzurra per il capitano del Napoli, in scadenza nel 2022

Nuovi aggiornamenti da Sky Sport sulla pista Lorenzo Insigne per l’Inter. I nerazzurri stanno valutando con attenzione la situazione del capitano del Napoli, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. Non si tratta al momento di una trattativa tra le parti, ma di un interesse dei nerazzurri, che hanno inserito anche il nome di Insigne nel casting per regalare un secondo colpo in attacco a Simone Inzaghi.