EDICOLA / CdS: Inter-Inzaghi fino al 2025. E arriva Audero. Juve, Lukaku più vicino

Il tecnico nerazzurro prolunga il suo contratto con il club che ha portato in finale di Champions. Intanto si stringe per il secondo portiere

Vi abbiamo documentato in queste ore il passaggio di Tinti, procuratore di Inzaghi, nella sede dell'Inter. Per l'allenatore rinnovo pronto con il club nerazzurro come confermato da chi lo rappresenta. Lo stesso agente lavora sull'arrivo di Audero a Milano e sarebbe lui il secondo da affiancare a Sommer e che sostituirebbe Handanovic tra le scelte del mister.