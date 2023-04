Sportitalia – Inter, destino di Inzaghi appeso a un filo: Benfica snodo cruciale

La sfida contro il Benfica di mercoledì è uno snodo cruciale per l'Inter e per Simone Inzaghi: lo scenario per Sportitalia

Sfumato l’obiettivo scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi è ancora in corsa per Coppa Italia, Champions League e quarto posto in campionato. “L’equilibrio è sottile tra quello che potrebbe accadere in caso di qualificazione alla semifinale di Champions e quello che invece potrebbe crearsi in caso di disfatta”, sottolinea il sito di Sportitalia. Diventa uno snodo cruciale dunque la sfida di ritorno contro il Benfica.

“I nerazzurri partono da un vantaggio niente male, il due a zero dell’andata in Portogallo, mette la strada in discesa per la squadra di Inzaghi, ma errori o cali di concentrazione sono vietati. Il percorso che porta alla semifinale cambierebbe il canovaccio di una stagione dove in campionato l’Inter ha raccolto poco con il rischio di perdere anche il treno che conduce all’Europa più importante. Quella Champions dove l’Inter vuole restare passando dalla porta principale quella che potrebbe indirizzare Onana e compagni anche a Instanbul.

Ed allora Inzaghi deve tirare fuori la versione europea dei suoi perché il destino dell’allenatore sembra veramente appeso ad un filo, quel filo che passa inevitabilmente dal dentro o fuori con il Benfica”, si legge su Sportitalia.