Inter-Juve, sfida per Tiago Djaló: Giuntoli a lavoro per gennaio, la strategia

Il club bianconero è pronto a rilanciare per il difensore portoghese: si accende il derby d'Italia sul mercato

Giocare d’anticipo per evitare la concorrenza. È questo l’obiettivo della Juventus nella corsa a Tiago Djaló, difensore portoghese in forza al Lille e in scadenza con il club francese il prossimo 30 giugno 2024.