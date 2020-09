L’Inter non molla N’Golo Kanté ma la trattativa con il Chelsea è ancora lontana da un epilogo positivo e il gong del mercato si avvicina. Per il Corriere dello Sport, l’arrivo di Kanté è destinato a rimanere un sogno a meno che si verifichi un’uscita importante, con Brozovic o Eriksen come nomi indicati dal quotidiano. Le eventuali cessioni di Nainggolan e Vecino, infatti, si potrebbero concretizzare anche senza un’entrata, vista l’abbondanza nel reparto mediano.