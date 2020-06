Ts – Kumbulla, Inter e Verona trattano a oltranza: ecco la formula che studia Marotta

A gennaio ha detto no al Napoli e adesso è pronto a sposare il progetto di Antonio Conte Marash Kumbulla potrebbe vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione. I buoni rapporti tra Verona e club nerazzurro possono facilitare la trattativa, anche se ad oggi va trovato un accordo tra i club. “Il tesoretto che ha a disposizione frutto anche della cessione di

Mauro Icardi

al Psg, Marotta dovrà tenerlo per Tonali. Per questo l’Inter studia una formula simile a quella che le aveva permesso di trovare un accordo con

Tommaso Giulini

per il trasferimento di

Nicolò Barella

. I 45 milioni chiesti dai rossoblù vennero garantiti grazie a un prestito molto oneroso (12 milioni), un obbligo di riscatto fissato a 25 e una serie di bonus facilmente raggiungibili. Stratagemma buono anche per strappare il sì del Verona per Kumbulla: per questo i club stanno trattando a oltranza“, si legge tu Tuttosport.