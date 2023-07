Sky – Inter, dopo Morata in lista ci sono Balogun e Beto. Poi Scamacca…

Il borsino degli attaccanti seguiti dall'Inter dopo il caos Romelu Lukaku. Sky Sport aggiorna sui giocatori nel mirino dei dirigenti per rinforzare il reparto avanzato di Simone Inzaghi. In prima posizione c'è Alvaro Morata , il preferito dell'allenatore nerazzurro.

Dopo, per Sky, c'è Balogun dell'Arsenal, poi Beto dell'Udinese. In quarta posizione Scamacca o eventuali new entry secondo Matteo Barzaghi. A oggi, è questa la situazione per l'attacco dell'Inter.