Come si legge, poi, su UOL Esporte, il Palmeiras, per cautelarsi proprio dall'interesse dall'Europa, ha già rinnovato due volte il contratto del talentino classe 2006 fino al 2028. Luighi, tra l'altro, ha segnato pochi giorni fa il suo primo gol da professionista diventando il più veloce di sempre del settore giovanile a segnare in prima squadra dopo soli 24' dal suo esordio.