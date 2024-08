"È letteralmente esploso sotto la guida del tecnico di Varese, ma ha ancora un prezzo abbordabile. Lo conferma la trattativa con la Fiorentina che sembrava chiusa a 6 milioni, poi è saltata a sorpresa all’ultimo istante per problemi con gli agenti (...). Ci aveva provato anche l’Inter all’inizio delle trattative, adesso è di nuovo una possibilità per il Torino, che fin dall’inizio delle compravendite ha l’idea di fare qualcosa in mediana".