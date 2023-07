CorSera – Priorità Lukaku e poi Frattesi: ecco il piano Inter. Contatti per Demiral

Questa sarà la settimana decisiva. Romelu ha respinto una proposta milionaria dell’Al Hilal. Gli arabi hanno offerto al centravanti belga 50 milioni di sterline, 58 milioni di euro, ma per il momento il gigante ha promesso fedeltà alla squadra del suo cuore e tiene duro. Marotta e Ausilio sanno però che il tempo stringe e che il Chelsea, proprietario del cartellino, non cede Big Rom in prestito. L’Inter andrà all’assalto cercando una soluzione di fantasia: prestito oneroso con diritto di riscatto o con obbligo, ma solo al raggiungimento di certi obiettivi. Solo dopo i nerazzurri si lanceranno su Frattesi. Oggi Marotta, durante la riunione di Lega, lo spiegherà a Giovanni Carnevali.

Idea Demiral

Prima deve essere ceduto Onana al Manchester United per il quale i dirigenti interisti sperano di ricavare 60 milioni e saranno ripresi i contatti con l’Atalanta per il prestito del difensore Demiral visto che Azpilicueta ha scelto l’Atletico Madrid. Il Sassuolo però ha fretta e guarda con interesse anche alle altre squadre che si sono mosse per il centrocampista della Nazionale. La Roma, in questo momento, è la rivale più pericolosa dell’Inter perché ha diritto al 30 per cento di quanto incasseranno gli emiliani. I Friedkin hanno archiviato con successo la fase uno del mercato, quella che aveva l’obiettivo di arrivare a quasi 30 milioni di plusvalenze richiesti dalla Uefa e ora proverà a soddisfare le richieste di Mourinho. Anche il Milan, perso Tonali, può inserirsi e in settimana dovrebbe formulare un’offerta inserendo nell’operazione uno tra Daniel Maldini e Colombo”, si legge.