Inter, 30mln non bastano per Lukaku? L’inserimento di bonus potrebbe sbloccare tutto

"Il Chelsea, nonostante abbia detto no al prestito-bis, sa bene che Lukaku non accetterà altre opzioni che non siano il ritorno a Milano (qualche giorno fa ha rifiutato 58 milioni all’anno dall’Al-Hilal) e per questo motivo anche il fatto di risparmiare sull’ingaggio riuscendo ad azzerare la minusvalenza può essere condizione sufficiente per alzare bandiera bianca. Lo sanno pure i dirigenti dell’Inter che, grazie ai 18 milioni in arrivo dall’Al-Nassr per Brozovic, hanno la liquidità per finanziare il prestito oneroso fino a giugno 2024, a cui seguirà un obbligo di riscatto con pagamento in più anni. Il club nerazzurro vorrebbe comunque “tirare” sul prezzo (40 milioni la valutazione, tra prestito e riscatto) a fronte dei 45 milioni a cui sarà a bilancio Lukaku tra una stagione per il Chelsea, quando scatterà la cessione ma i bonus potrebbero aiutare ad appianare le distanze".