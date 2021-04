Inter, sì a Maksimovic ma solo come alternativa. Mandi, la verità è un’altra

I nerazzurri cercano rinforzi in difesa: il serbo del Napoli e l'algerino del Betis piacciono, ma non scaldano

"Non è un mistero che Ramadani, potente agente internazionale che cura gli interessi anche di Handanovic, abbia proposto da tempo Maksimovic, 29enne centrale serbo in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore, come alternativa, non dispiace, ma non è una prima scelta. Così come non è caldo l'interesse per il franco-algerino Mandi del Betis, pure lui in scadenza: in Spagna e Algeria danno i nerazzurri vicinissimi all'accordo, ma in verità non è così. Il mercato degli svincolati, a differenza del passato - De Vrij, Godin - offre meno opportunità, ma qualche nome interessante c'è e verrà vagliato (in Germania, per esempio, ci sono Boateng e Mustafi)".