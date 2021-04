Inter, largo ai giovani: scelto il primo acquisto per la difesa. “E Conte potrebbe…”

I nerazzurri cercano rinforzi per la propria retroguardia: una delle strade da seguire porta a due prodotti del settore giovanile

Complici gli addii praticamente certi di Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov, entrambi in scadenza di contratto, l'Inter cerca nuovi rinforzi per la propria difesa. Una delle strade da seguire porta al mercato degli svincolati, che anche quest'anno propone diversi nomi interessanti, ma la dirigenza nerazzurra potrebbe optare per una strategia diversa: secondo Tuttosport si fa largo l'ipotesi di puntare su giovani cresciuti in casa. I nomi sono quelli di Zinho Vanheusden e di Lorenzo Pirola .

"L'Inter, comunque, un difensore lo acquisterà e si tratta del 21enne belga Vanheusden. Ex Primavera Inter, il ragazzo - che a ottobre ha debuttato nella nazionale maggiore, salvo poi rompersi per la seconda volta il legamento crociato di un ginocchio - è stato ceduto nell'estate 2019 allo Standard Liegi per 12.6 milioni, ma gli accordi presi all'epoca imponevano all'Inter di ricomprarlo entro due stagioni per circa 17 milioni. Starà a Conte valutarlo; tecnico che potrebbe rivolere in organico, per farne il vice Bastoni, il 19enne Pirola, nazionale Under 21, apprezzato la scorsa annata e attualmente in prestito al Monza dove si sta ritagliando spazi importanti".