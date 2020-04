Inter, prima cessione 2020-21 vicina: quasi 20 mln in cassa. Marotta spinge per un motivo chiaro

Fra i tanti prestiti ancora da definire, la situazione di Ivan Perisic sembra molto più chiara. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, l’esterno croato, arrivato all’Inter dal Wolfsburg nel 2015, va verso la permanenza definitiva al Bayern Monaco, anche se probabilmente per una cifra inferiore rispetto ai 20 milioni pattuiti al momento del prestito in Baviera. Da Viale della Liberazione si spinge forte per questa soluzione, anche per risparmiare i 4,6 milioni di euro di ingaggio che Perisic dovrebbe percepire altrimenti in nerazzurro fino al 2022. Scrive il Corriere dello Sport:

VERSO IL RISCATTO – “Il Bayern Monaco pare intenzionato a trattenere il croato pure nella prossima stagione. Perisic allo stesso modo vuole rimanere in Baviera, e con l’Inter un punto d’incontro sulla cifra – compresa tra 15 e 20 milioni – si troverà“.

RISPARMIO INGAGGIO – “Sistemando in anticipo la questione Perisic, che altrimenti tornerebbe all’Inter con un contratto fino al 2022, la dirigenza nerazzurra può essere costretta a ritoccare verso il basso l’entità del riscatto (…). L’Inter auspica anche per potersi scrollare di dosso l’ingaggio pesante del croato: il vice-campione del mondo percepiva infatti qualcosa come 4,6 milioni a Milano. Il suo ritorno in Bundesliga dovrebbe quindi rivelarsi definitivo“.

(Fonte: Corriere dello Sport)