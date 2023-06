Sarà restyling in difesa, l’Inter si muove: non solo Nacho, i 5 nomi caldi

I piani dell’Inter per la difesa con l’ormai imminente addio di Milan Skriniar , che passerà al PSG a zero. La grande certezza è Matteo Darmian, che ha risposto presente dalla chiusura del mercato in avanti. Ma il club nerazzurro si sta già muovendo per rinforzare il reparto arretrato, sottolinea Tuttosport.

"Bastoni, che prolungherà fino al 2028, è la certezza, mentre Acerbi ha convinto, tanto che si farà di tutto per riscattarlo dalla Lazio. I cambiamenti potrebbero avvenire tra le seconde linee. De Vrij e D’Ambrosio sono in scadenza come Skriniar: all’olandese l’Inter ha fatto una proposta, ma il giocatore non ha sciolto le riserve; su D’Ambrosio le valutazioni saranno fatte a stagione conclusa. Se entrambi andassero via, l’Inter si ritroverebbe nella situazione di dover trovare alternative ai titolari. Una soluzione interna poteva essere il ritorno dal prestito alla Salernitana di Pirola, ma il club campano lo riscatterà per 5 milioni. Per questo la dirigenza sta seguendo diverse piste.