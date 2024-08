SM – Inter, sul mercato degli attaccanti solo con doppio addio

Dopo l'infortunio di Taremi non ci sono riflessioni imminenti sugli attaccanti. Per un acquisto serve anche la cessione di Arnautovic

Taremi si è fatto male e potrebbe saltare la prima gara di campionato contro il Genoa. SportMediaset parla dell'attacco nerazzurro e sottolinea come comunque l'Inter non abbia in programma di intervenire sul mercato degli attaccanti. Ci tornerebbe su qualora partisse uno tra Correa o Arnautovic, spiega il sito sportivo.

"Se per l'argentino il destino è segnato, l'austriaco non è ufficialmente in vendita ma con l'arrivo dell'iraniano è diventato la quarta punta: se chiedesse di essere ceduto la dirigenza valuterà le offerte che porterà sul tavolo (al momento c'è stato solo qualche sondaggio dalla Turchia). Presto ci sarà un faccia a faccia con il club. Gudmundsson resta il sogno per il reparto avanzato ma c'è la minaccia Fiorentina, che fa sul serio per l'islandese", si legge.