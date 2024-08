"San Siro ha un’atmosfera straordinaria, per me giocare con questa maglia è un sogno che si realizza, è incredibile il modo in cui i tifosi ci hanno supportato". È il racconto di Mehdi Taremi al termine di Inter-Lecce. All'esordio a San Siro, l'attaccante iraniano si è fatto apprezzare dai suoi nuovi tifosi grazie all'impegno e a movimenti da attaccante vero. L'intesa con Thuram è ancora da perfezionare, ma Simone Inzaghi può contare su un giocatore di totale affidamento. "Taremi ha già imparato che cosa significa muoversi lì davanti, nel cuore dell’attacco nerazzurro. Non ha segnato, ma si è preso molto presto gli applausi di San Siro e di Inzaghi", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Taremi non ha segnato, ma ha fatto girare tutto l’attacco dell’Inter, muovendosi da prima punta ma anche in appoggio a Thuram e arretrando di qualche metro il proprio raggio d’azione, come un regista offensivo in grado di rifinire e di aprire spazi preziosi per gli inserimenti delle mezze ali. Tutto perfettamente codificato secondo i principi di gioco inzaghiani.