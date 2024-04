Un altro mercato estivo a saldo zero è previsto in casa Inter. Dopo la vittoria dello scudetto, è tempo di programmare già la prossima stagione tra rinnovi di contratto e rinforzi. Ecco quanto evidenziato oggi dal Corriere dello Sport: "I conti sono in miglioramento. Ma per raggiungere il pareggio o un minimo attivo di bilancio, come previsto, per la chiusura dell’esercizio 2024/25, l’Inter deve continuare a operare con oculatezza. Insomma, non c’è la necessità di vendere qualcuno per sistemare i conti, ma il prossimo mercato estivo dovrà essere comunque a saldo zero. Significa che gli acquisti dovranno essere finanziati con le cessioni. Come, peraltro, era accaduto anche la scorsa estate. Solo che allora c’erano state partenze pesanti, come quelle di Onana e Brozovic, che avevano garantito incassi e plusvalenze ricche e abbondanti, tanto da permettere addirittura 12 nuovi innesti, più Buchanan a gennaio.