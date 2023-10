GdS: “Inter, colpi di mercato a gennaio? No nuovi innesti a meno che…”

"Alla riapertura del mercato di gennaio mancano ancora due mesi e l'Inter al momento non ha particolari necessità di rinforzare la rosa. Se Arnautovic recupererà la migliore condizione e inizierà a segnare e se Cuadrado non sarà più tormentato dalla tendinite, Inzaghi potrebbe non avere nuovi innesti nella finestra invernale. Al netto di irrinunciabili occasioni low cost che in questo momento non possono essere preventivate. Sottolineiamo low cost perché il bilancio nerazzurro, chiuso in passivo di 85 milioni lo scorso 30 giugno, e il diktat del presidente Zhang non permettono di far pazzie di mercato”, si legge.